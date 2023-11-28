أبو عبيدة يعلن خرق الإحتلال للهدنة اليوم وتعامل المقاومين معه

وأضاف أبو عبيدة في تغريدة عبر قناته في تطبيق تليغرام: "نتيجة لخرق واضح من قِبل العدو لاتفاق التهدئة شمال قطاع غزة اليوم، حدث احتكاك ميداني وتعامل مجاهدونا مع هذا الخرق".



وأضاف الناطق العسكري: "نحن ملتزمون بالهدنة ما التزم بها العدو وندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال للالتزام بكافة بنود الهدنة على الأرض وفي الأجواء".



وصباح اليوم أطلقت قوات الاحتلال ودباباتها النيران على أطراف حي الشيخ رضوان ومخيم الشاطئ شمال غربي مدينة غزة، في خرق للهدنة التي تقرر تمديدها ليومين إضافيين.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، إنه "في إطار الوساطة المستمرة تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية ليومين إضافيين في قطاع غزة".