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الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023 ساعة 18:50

إعلام إسرائيلي: رئيس 'الموساد' يصل الى قطر

إعلام إسرائيلي: رئيس
وأضافت أن برنياع "سيلتقي خلال زيارته للدوحة، رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات القطرية أو الأمريكية أو الإسرائيلية على ما أوردته هيئة البث حتى الساعة (12:45 ت.غ) من ظهر الثلاثاء.

وفي السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، لم تسمه، "تأكيده" أنباء وصول بيرنز إلى قطر، لبحث صفقة إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتابعت: "في إسرائيل يقولون إن الزيارة تهدف إلى تقديم مقترحات للخطوط العريضة لعودة جميع المختطفين"، وذلك بعدما اقتصرت صفقة تبادل الأسرى الأولى التي نفذت بالتزامن مع بدء سريان هدنة إنسانية مؤقتة في قطاع غزة، الجمعة الماضية، على إطلاق سراح النساء والأطفال فقط من الجانبين.

وصرحت الهيئة الإسرائيلية بأن اللقاءات في الدوحة تهدف أيضا إلى "تحسين آلية تنفيذ صفقة إطلاق سراح المختطفين، والتي تواجه العديد من التحديات"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم، تحدثت تقارير إعلامية أمريكية عن وصول بيرنز إلى قطر، لبحث تفاصيل استكمال صفقة تبادل المحتجزين والأسرى بين المقاومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي، بعد تمديد الهدنة التي بدأت الجمعة، يومين إضافيين للإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.
رقم : 1098799
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