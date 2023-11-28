برلمانية مغربية تطالب حكومة بلادها بمراجعة التطبيع مع الاحتلال

وقالت التامني: "يجب مراجعة اتفاقية التطبيع الموقعة بين المغرب و[إسرائيل] والولايات المتحدة الأمريكية".



وفي 10 ديسمبر، أعلن كيان الإحتلال والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000، فيما أعربت هيئات وأحزاب وقطاعات شعبية عبر فعاليات عديدة رفضها لهذا التطبيع.



وبوتيرة يومية، تشهد العديد من المدن المغربية، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.



وشنت [إسرائيل] حربا مدمرة على القطاع خلفت دمارا هائلا في البنية التحتية وعشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية وأممية.