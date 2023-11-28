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الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023 ساعة 21:31

'شولتس' يتعهد بإطلاق سراح المزيد من المحتجزين في غزة

وخلال إلقائه بيان الحكومة في البرلمان، اليوم الثلاثاء، أعرب شولتس عن شعوره بالارتياح حيال إطلاق سراح أشخاص كانوا محتجزين لدى حركة حماس في غزة.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي إن: "وجود العديد من الألمان بين من تم إطلاق سراحهم، يعد سبباً آخر للفرحة"، ووجه المستشار الألماني الشكر إلى كل الذين عملوا من أجل مصير المحتجزين "من خلال دبلوماسية دؤوبة".

وأضاف شولتس أن حركة حماس لا تزال تحتفظ بأكثر من 100 امرأة ورجل وطفل، وأردف أن "هؤلاء أيضاً يجب أن يتم إطلاق سراحهم دون إبطاء"، مشيرا إلى أن "الحكومة الألمانية تعتزم مواصلة الإسهام في هذا بكل قوة".

وكانت حركة حماس أطلقت سراح 11 محتجزا بينهم ألمانيان، مساء أمس الإثنين، بهذا يصل عدد المحتجزين الذين تم الإفراج عنهم من جانب حماس إلى 69 شخصاً منذ يوم الجمعة الماضي، بينهم 10 ألمان يحملون جنسية مزدوجة.

وكان تم تمديد الهدنة أمس بين حماس والكيان الصهيوني، ليومين آخرين الأمر الذي يبعث الأمل في الإفراج عن مزيد من المحتجزين.
رقم : 1098832
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