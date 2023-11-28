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الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023 ساعة 21:38

إستعداد حماس للإفراج عن جنود الصهاينة الأسرى بشروط مختلفة

إستعداد حماس للإفراج عن جنود الصهاينة الأسرى بشروط مختلفة
وقالت عبر موقعها الإلكتروني، إن حركة حماس أعربت عن استعدادها لمناقشة إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين، لافتة إلى أن هذه المسألة لم تكن مدرجة في مباحثات وقف إطلاق النار، حيث ستختلف شروط الإفراج عن العسكريين عن الشروط السابقة المرتبطة بإطلاق سراح المحتجزين المدنيين.

ووفقا للصحيفة، ستكون هذه خطوة كبيرة من قبل حماس بالنظر على أن الضغط الدولي يركز على إطلاق سراح المدنيين أكثر بكثير من تركيزه على الجنود الإسرائيليين.

ولفتت إلى أنه من حيث القانون الدولي، يُنظر إلى الجنود الذين تحتجزهم حماس على أنهم أسرى حرب، بينما يعتبر المدنيون رهائن، وفق تعبيرها.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة تتضمن وقفا تاما لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عقدت بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، بموجب وساطة مصرية قطرية أمريكية.

وباستكمال عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين في الدفعة الرابعة، يكون الكيان الإسرائيلي أطلق سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجونه، مقابل إطلاق حماس 50 إسرائيليا.

وبينما كان مقررا أن تنتهي الهدنة الإنسانية صباح اليوم، اتفقت الأطراف المعنية على تمديدها ليومين إضافيين يشهدان الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.
رقم : 1098836
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