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الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023 ساعة 22:49

هذا ماقاله رئيس أركان جيش الإحتلال حول 'طوفان الأقصى'

هذا ماقاله رئيس أركان جيش الإحتلال حول
وقال هاليفي خلال زيارة لـ"القيادة الشمالية" إن "الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الاستخبارات، فشل في مواجهة أحداث 7 أكتوبر(طوفان الأقصى). لم ألتق حتى الآن بقائد واحد في الجيش الإسرائيلي منذ بداية هذه الحرب إلا وكان لديه إحساس ثقيل بالمسؤولية عما جرى".

وقال "بعد الحرب سيتم تقديم الحساب.. ستكون هناك تحقيقات حاسمة وعميقة".

وتابع: "الجيش الإسرائيلي مستعد اليوم لمواصلة القتال. وسنعرف ما إذا كان من الضروري استخدام كل نقاط القوة هذه في الشمال أيضا".

وفي إشارة إلى صفقة تبادل الأسرى الصهاينة لدى حماس في غزة، قال رئيس الأركان الإسرائيلي: "كل من يعود هو مصدر ارتياح كبير لنا، ولكن ليست هناك قطرة ارتياح لحقيقة أنه لم يتبق سوى عدد أقل. سنعمل على إعادة الجميع. إن عودة المختطفين دليل إضافي على نتائج الضغط العسكري الكبير، وقد هيأنا الظروف لعودة مدنيينا إلى ديارهم".

وقد قتل 1200 إسرائيلي في الهجوم المفاجئ لكتائب القسام في 7 أكتوبر، بينهم مئات العسكريين. كما تم أسر نحو 250 بينهم عسكريين.

وشنت "إسرائيل" هجوما داميا على قطاع غزة أدى لمقتل أكثر من 15 ألف فلسطيني.

وكشف مسؤول كبير في حزب "الليكود" عن امكانية استبدال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خلفية الفشل في "طوفان الأقصى".

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن هناك أسئلة تقف أمام نتنياهو وعليه مواجهتها فور انتهاء الحرب مع حماس.
رقم : 1098843
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