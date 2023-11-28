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الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023 ساعة 22:52

موريتانيا تلغي احتفالات ذكرى الاستقلال تضامنا مع غزة

موريتانيا تلغي احتفالات ذكرى الاستقلال تضامنا مع غزة
واقتصرت فعاليات ذكرى الاستقلال على حفل لرفع العلم في قصر الرئاسة بالعاصمة نواكشوط، بحضور الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وأعضاء حكومته ومسؤولين سياسيين وعسكريين .

وفي 28 نوفمبر من كل عام، تحتفل موريتانيا بذكرى استقلالها عن الاستعمار الفرنسي "1902- 1960.

وبمناسبة الذكرى 63 للاستقلال، قال الغزواني في خطاب له اليوم الثلاثاء: إنه "لا مساومة في الوقوف بحزم وقوة مع القضية الفلسطينية التي هي بالنسبة لنا، مظلومية شعب وحرمة مقدسات ونصرة أشقاء ".

وقبل أيام، أعلنت الحكومة الموريتانية، في بيان، أن الرئيس الغزواني أصدر تعليمات بإلغاء كافة مظاهر الاحتفال بذكرى الاستقلال هذا العام، "على إثر العدوان الهمجي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من قبل قوات العدو الصهيوني ".

وعلى مدى الأسابيع الماضية، شهدت موريتانيا مسيرات ومهرجانات عديدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني والدعوة إلى وقف الحرب على غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني .
رقم : 1098846
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