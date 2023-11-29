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الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023 ساعة 08:42

إيلون ماسك يرد على دعوة حركة حماس لزيارة قطاع غزة

إيلون ماسك يرد على دعوة حركة حماس لزيارة قطاع غزة
ورد ماسك على منشور لرجل الأعمال والتر بلومبرغ على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، ذكر فيه أن "حماس" دعت ماسك لزيارة قطاع غزة.

وكتب ماسك ردا على المنشور: "يبدو أن الوضع خطير هناك بعض الشيء الآن، لكنني على ثقة بأن غزة مزدهرة على المدى الطويل ستكون أمرا جيدا لجميع الأطراف".

وفي وقت سابق زار إيلون ماسك إسرائيل يوم 27 نوفمبر، حيث التقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس إسحاق هرتصوغ.

وزار ماسك كيبوتس كفار عزة الذي تعرض لهجوم "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث اتفق مع رأي نتنياهو بأنه لا يوجد خيار آخر لدى إسرائيل إلا القضاء على "حماس"، وأعرب عن رغبته في مساعدة إسرائيل في نزع السلاح وإزالة التطرف من قطاع غزة بعد النزاع.

وقام ماسك بزيارته لإسرائيل بعد اتهامات له بمعاداة السامية بعد رده المثير للجدل على أحد المنشورات على موقع "إكس" حول النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.
مصدر : وكالات
رقم : 1098945
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