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الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023 ساعة 08:58

البنتاغون: لم يتم استهداف القوات الأمريكية بأي هجمات منذ بدء الهدنة

البنتاغون: لم يتم استهداف القوات الأمريكية بأي هجمات منذ بدء الهدنة
واستُهدفت القوات الأمريكية في البلدين بصواريخ وطائرات مسيرة أكثر من 70 مرة منذ منتصف أكتوبر، في تصعيد للعنف حمّلت الولايات المتحدة مسؤوليته لفصائل مدعومة من إيران.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر: "لم تتعرض القوات الأمريكية في العراق وسوريا إلى أي هجوم منذ 23 نوفمبر، أي منذ بدء سريان مفعول الهدنة" الموقتة بين إسرائيل وحماس في غزة.

وأسفرت الهجمات عن إصابة العشرات من العناصر الأمريكيين الموجودين في العراق وسوريا في إطار الجهود المبذولة لمنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية، لكنّهم عادوا جميعا إلى الخدمة منذ ذلك الحين.

وأشار رايدر إلى أنه ثمة ترابطا بين تزايد الهجمات ضد القوات الأمريكية والحرب بين إسرائيل وحماس.

وتستمر الهدنة بين "حماس" والحكومة الإسرائيلية لليوم الخامس على التوالي بعد تمديدها ليومين بنفس الشروط، وسط انتظار الإفراج عن دفعة جديدة من الرهائن والأسرى.
مصدر : وكالات
رقم : 1098954
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