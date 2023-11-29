بيان هام مشترك لحركات المقاومة الفلسطينية بخصوص الهدنة

وناشدت الفصائل عبر البيان جمهورية مصر العربية استقبالَ عدد أكبر من الجرحى الذين يحتاجون إلى العلاج.



وأوضح البيان أن الفصائل تتابع انتهاكات الاحتلال للهدنة المؤقتة، كما ودعت لإلزامه بوقفها.



وتم التوافق من خلال الهدنة الإنسانية المؤقتة، والتي تم تمديدها، الاثنين، ليومَين إضافيين بعد أن دخلت حيز التنفيذ الجمعةَ الماضية، لدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية، وتبادل 150 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال، أضيف إليهم 50 أسيرة و10 أشبال مع التمديد، مقابل 50 محتجزا من المستوطنين في قطاع غزة.