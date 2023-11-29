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الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:36

آخر أيام الهدنة .. ترقب الإفراج عن الدفعة السادسة من الأسرى

آخر أيام الهدنة .. ترقب الإفراج عن الدفعة السادسة من الأسرى
وأفاد المركز الفلسطيني للاعلام، أن زوارق الاحتلال أطلقت قذائف صوتية استهفت ساحل خان يونس ودير البلح.

وذكر أن دبابات الاحتلال أطلقت النار بشكل متقطع في محور شمال غرب غزة.

في هذه الأثناء يواصل الدفاع المدني ومواطنون متطوعون البحث عن مفقودين تحت أنقاض المنازل المدمرة في المناطق التي يمكن الوصول إليها مع مناشدات بإدخال خبراء ومعدات للمساعدة في عملية انتشال الجثامين وإزالة الأنقاض.

وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف ومتطوعون في قطاع غزة، 160 شهيدا من تحت الأنقاض ومن الشوارع والطرقات، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى أكثر من 15 ألف شهيد، بينهم أكثر من 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مكتب نتنياهو اليوم الأربعاء، تأكيده استلام قائمة جديدة من المحتجزين في قطاع غزة للإفراج عنهم.

وستكون هذه سادس مجموعة من أسرى الاحتلال ومحتجزيه في غزة يفرج عنهم منذ بدء التهدئة المؤقتة الجمعة الماضية.

ويوم 24 تشرين الثاني الجاري، دخلت الهدنة المؤقتة بين الكيان والفصائل الفلسطينية حيز التنفيذ لمدة 4 أيام، برعاية قطرية مصرية، ومن ثم جددت يومين إضافيين ينتهيان مساء اليوم، وسط أنباء عن جهود مكثفة لتمديد الهدنة والتوصل لصفقة شاملة.
مصدر : وكالات
رقم : 1098965
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