حماس تدعو إلى تصعيد الفعاليات الجماهيرية

وقالت حماس في بيان لها: “في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يوم التاسع والعشرين (تشرين الثاني) ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية والأحرار في العالم، إلى تصعيد كـل أشكال الحراك الجماهيري والفعاليات والمسيرات التضامنية مع قطاع غزة، رفضاً وتنديدا بالعدوان الصهيوني وجرائم حرب الإبادة الجماعية، التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا، على مدار أكثر من 50 يوما".



وجددت "الدعوة إلى مواصلة هذه الفعاليات والمسيرات، في كـل المدن والعواصم، في الأيام القادمة، ورفع الصوت عاليًا رفضاً وتنديدا بجرائم الاحتلال، والضغط لتجريمها ووقفها، وتشكيل رأي عام عالمي داعم لحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال وتقرير المصير".



ويصادف الأربعاء، الـ29 من نوفمبر الجاري، "يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني"، والذي تحيي الأمم المتحدة فاعليتَه كُـلّ عام، تزامناً مع اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم رقم (181).



ويتصادف هذا اليوم مع العدوان "الإسرائيلي" الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، ويشهد عادة فعاليات ثقافية ومهرجانات سياسية وجماهيرية تضامنية، من حركات تضامن ولجان سياسية، المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية.



واستجابة لدعوة موجهة من الأمم المتحدة، تقوم الحكومات والمجتمعات المدنية سنويا بأنشطة شتى؛ احتفالا باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتشمل هذه الأنشطة، إصدار رسائلَ خاصة؛ تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وعقد الاجتماعات، وتوزيع المطبوعات وغيرها من المواد الإعلامية، وعرض الأفلام.