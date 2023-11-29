الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:40

حماس تدعو إلى تصعيد الفعاليات الجماهيرية

حماس تدعو إلى تصعيد الفعاليات الجماهيرية
وقالت حماس في بيان لها: “في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يوم التاسع والعشرين (تشرين الثاني) ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية والأحرار في العالم، إلى تصعيد كـل أشكال الحراك الجماهيري والفعاليات والمسيرات التضامنية مع قطاع غزة، رفضاً وتنديدا بالعدوان الصهيوني وجرائم حرب الإبادة الجماعية، التي يرتكبها الاحتلال ضد شعبنا، على مدار أكثر من 50 يوما".

وجددت "الدعوة إلى مواصلة هذه الفعاليات والمسيرات، في كـل المدن والعواصم، في الأيام القادمة، ورفع الصوت عاليًا رفضاً وتنديدا بجرائم الاحتلال، والضغط لتجريمها ووقفها، وتشكيل رأي عام عالمي داعم لحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال وتقرير المصير".

ويصادف الأربعاء، الـ29 من نوفمبر الجاري، "يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني"، والذي تحيي الأمم المتحدة فاعليتَه كُـلّ عام، تزامناً مع اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة قرار التقسيم رقم (181).

ويتصادف هذا اليوم مع العدوان "الإسرائيلي" الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، ويشهد عادة فعاليات ثقافية ومهرجانات سياسية وجماهيرية تضامنية، من حركات تضامن ولجان سياسية، المؤمنين بعدالة القضية الفلسطينية.

واستجابة لدعوة موجهة من الأمم المتحدة، تقوم الحكومات والمجتمعات المدنية سنويا بأنشطة شتى؛ احتفالا باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وتشمل هذه الأنشطة، إصدار رسائلَ خاصة؛ تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وعقد الاجتماعات، وتوزيع المطبوعات وغيرها من المواد الإعلامية، وعرض الأفلام.
مصدر : وكالات
رقم : 1098967
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
‌أصحاب الكهف تهدد القوات الأمريكية: صواريخنا وطائراتنا المسيرة تملك كلمة الفصل
‌أصحاب الكهف تهدد القوات الأمريكية: صواريخنا وطائراتنا المسيرة تملك كلمة الفصل
29 تشرين الثاني 2023
الكذب والتضليل.. كيان الاحتلال ينفي مزاعم عدوانه الوحشي
الكذب والتضليل.. كيان الاحتلال ينفي مزاعم عدوانه الوحشي
29 تشرين الثاني 2023
أحجار الدومينو لفشل الكيان الصهيوني
أحجار الدومينو لفشل الكيان الصهيوني
29 تشرين الثاني 2023
هل يصبح سلاح أمريكا الاستراتيجي بيد ‘‘إسرائيل‘‘؟
هل يصبح سلاح أمريكا الاستراتيجي بيد ‘‘إسرائيل‘‘؟
29 تشرين الثاني 2023
الجزائر.. حملة كبرى لمحاكمة كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘
الجزائر.. حملة كبرى لمحاكمة كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘
29 تشرين الثاني 2023
انقسام أوروبا في حرب غزة
انقسام أوروبا في حرب غزة
29 تشرين الثاني 2023
صراع على الميزانية و شبح انقلاب اليمين يلاحق حكومة نتنياهو
صراع على الميزانية و شبح انقلاب اليمين يلاحق حكومة نتنياهو
29 تشرين الثاني 2023
انتصار معادلة السنوار في الحرب على غزة
انتصار معادلة السنوار في الحرب على غزة
29 تشرين الثاني 2023
تركيا: إلغاء زيارة الرئيس الإيراني إلى أنقرة
تركيا: إلغاء زيارة الرئيس الإيراني إلى أنقرة
28 تشرين الثاني 2023
أميرعبداللهيان: حماس لم تستخدم سوى 10% من أسلحتها
أميرعبداللهيان: حماس لم تستخدم سوى 10% من أسلحتها
28 تشرين الثاني 2023
حماس والتكتيكات الناجحة لتبادل الأسرى
حماس والتكتيكات الناجحة لتبادل الأسرى
28 تشرين الثاني 2023
‘‘المقاطعة‘‘ سلاح الشعوب ضد الكيان الصهيوني
‘‘المقاطعة‘‘ سلاح الشعوب ضد الكيان الصهيوني
28 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكذب والتضليل.. كيان الاحتلال ينفي مزاعم عدوانه الوحشي
أحجار الدومينو لفشل الكيان الصهيوني
هل يصبح سلاح أمريكا الاستراتيجي بيد ‘‘إسرائيل‘‘؟
الجزائر.. حملة كبرى لمحاكمة كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘