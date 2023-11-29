المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يكشف حجم المساعدات اللازمة

وقال مدير المكتب الإعلامي إسماعيل الثوابتة، إن “قطاع غزة يحتاج إلى 1000 شاحنة مساعدات يومياً للتعافي، ونحتاج إلى معدات وآليات للدفاع المدني، وإلى أجهزة طبية”.



وأشار الثوابتة في بيان صحفي إلى أن القطاع الصحي في قطاع منهار تماماً، لافتاً إلى أن “مجمع الشفاء الطبي يحتاج يومياً إلى 12 ألف لتر من الوقود”.



وشدد على أن “عجلة الحياة متوقفة، ونحن أمام كارثة قد تقع في أي لحظة”، مناشداً العالم إدخال الوقود إلى غزة.



ولفت المسؤول الحكومي إلى أن “الهدنة كشفت حجم الدمار الهائل لا سيما في مدينة غزة وشمال القطاع”، مشدداً على عزم الاحتلال الإسرائيلي تهجير المواطنين من مدينة غزة وشمالي القطاع”.



وأكد الثوابتة أن قطاع غزة “أمام كارثة فعلية ارتكبها الاحتلال في القطاع لا سيما في شماله”.



وفي وقت سابق، كشف مدير الإعلام بالجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي وائل أبو محسن، عن دخول 200 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في رابع أيام الهدنة المؤقتة، الاثنين الماضي .



وأوضح أن من بين الشاحنات التي دخلت إلى القطاع المحاصر 4 شاحنات تحمل غازاً للطهي و 3 تحمل وقوداً.



الجدير بالذكر أن عدد الشاحنات التي يدخل قطاع غزة بشكل يومي لا يكفي لتجاوز آثار الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها أهالي غزة.