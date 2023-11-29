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الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:50

الأمم المتحدة: سكان غزة معرضون لخطر المجاعة

الأمم المتحدة: سكان غزة معرضون لخطر المجاعة
وقال البرنامج إنه سلّم المواد الغذائية إلى 121,161 شخصاً في غزة منذ الجمعة الماضية عندما بدأت هدنة مدتها أربعة أيام.

وقالت كورين فلايشر مديرة البرنامج لمنطقة الشرق الأوسط أنه بفضل الهدنة بدأت الفرق العمل على الأرض ودخلت مناطق لم تصل إليها منذ فترة طويلة واصفة ما يرونه بالكارثي.

وأضافت فلايشر بأن 6 أيام غير كافية لإحداث أي تغيير ملموس داعية إلى ضمان وصول إمدادات منتظمة ومتواصلة الى القطاع.

وقد تمكن برنامج الأغذية من الوصول إلى 759,082 شخصاً في غزة من خلال تقديم المواد الغذائية والقسائم منذ بداية الأزمة.
مصدر : وكالات
رقم : 1098970
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