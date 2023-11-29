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الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:52
حشد من قوات التعبئة يلتقون قائد الثورة الاسلامية
وافادت وكالة انباء فارس بأن آلاف من التعبويين سيلتقون صباح اليوم الاربعاء مع قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي وذلك بمناسبة يوم التعبئة في البلاد.
مصدر :
وكالات
رقم :
1098971
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