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الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023 ساعة 10:16

30 أسيراً فلسطينياً جديداً في معتقلات الاحتلال يعانقون الحرية

30 أسيراً فلسطينياً جديداً في معتقلات الاحتلال يعانقون الحرية
وخلال الأيام الأربعة الماضية من اتفاق التهدئة المؤقتة تم تحرير 150 أسيراً فلسطينياً من معتقلات الاحتلال مقابل إفراج المقاومة عن 50 من محتجزي الاحتلال لديها.

وأعلنت المقاومة الفلسطينية أمس الأول التوصل إلى اتفاق على تمديد التهدئة المؤقتة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين بشروط التهدئة السابقة نفسها، يتخللها الإفراج عن عدد من الأسرى الأطفال الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي مقابل عدد من محتجزي الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية وإدخال مساعدات إغاثية وطبية وكميات من الوقود لقطاع غزة.

ودخل اتفاق التهدئة المؤقتة في قطاع غزة حيز التنفيذ صباح يوم الجمعة الماضي بعد 48 يوماً من العدوان الإسرائيلي الوحشي، الذى أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 36 ألفاً.
مصدر : وكالات
رقم : 1098979
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