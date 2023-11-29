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الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023 ساعة 10:21

1500 دونم يستولي عليها الاحتلال غرب بيت لحم

1500 دونم يستولي عليها الاحتلال غرب بيت لحم
وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، باستيلاء قوات الاحتلال، وفق قرار عسكري حمل الرقم RJ5 -465-3-8 على (1500) دونم، من أراضي حوسان وواد فوكين والجبعة، لصالح شق طريق استيطاني يمتد من خلة العزراوي في قرية حوسان مروراً بأراضي القرية ثم واد فوكين والجبعة، وصولاً الى معبر هاله المحاذي لبلدة صوريف والجبعة شمال غرب الخليل.

وأشار بريجية الى أن هذا الطريق ستكون له آثار كارثية من حيث سلب المزيد من أراضي المواطنين وتدميرها، ومن حيث خلق ارتدادات للشارع الاستيطاني، وآثاره السلبية على البيئة الفلسطينية بشكل عام، والتأثير الواضح على الريف الغربي لمحافظة بيت لحم.
مصدر : وكالات
رقم : 1098981
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