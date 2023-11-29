بالتفاصيل.. رؤساء المستوطنات يصدقون حزب الله ويكذبون غالانت

وقالت الصحيفة أن رؤساء المستوطنات الشمالية قدموا أمس لرئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي وثائق من الأيام القليلة الماضية، تظهر دوريات عناصر من حزب الله قرب المنطقة.



وشدد رؤساء المستوطنات على أنه "بدون اتخاذ إجراءات تضمن السلام، لن نعيد السكان".



بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الاحتلال: "لا نسمح بالاقتراب من منطقة السياج ولا تجديد البنية التحتية التي تم تدميرها"، حسب تعبيره.



وكان وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت زعم قبل أيام أن جيش الاحتلال "أجبر حزب الله على الانسحاب من الحدود"، معتبرا أن "هذه نتائج مبهرة للغاية. إن الجمع بين كل هذه الإنجازات التكتيكية سيترجم إلى وضع جديد، سيمكن لاحقا من عودة السكان إلى المجتمعات الشمالية في ظل ظروف مختلفة تماما عما كانت عليه عندما بدأنا هذه الحملة".



وقد سخر رئيس ما يسمى المجلس الإقليمي "ماطه إيشر" موشيه دويدوفيتش، من غالانت قائلا إنه "نسي رفع الغطاء عن عدسات المنظار، فنحن لا نهتم بصافرة التهدئة من قبله ولا بكلماته الفارغة، ومواطنونا لن يكونوا كالبط في حقل حزب الله". مضيفا: "الجيش الإسرائيلي لم يكمل مهمته في الشمال وحسب، بل لم يبدأ مهمته بعد" حسب تعبيره.