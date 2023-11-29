الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023 ساعة 11:19

بالتفاصيل.. رؤساء المستوطنات يصدقون حزب الله ويكذبون غالانت

بالتفاصيل.. رؤساء المستوطنات يصدقون حزب الله ويكذبون غالانت
وقالت الصحيفة أن رؤساء المستوطنات الشمالية قدموا أمس لرئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي وثائق من الأيام القليلة الماضية، تظهر دوريات عناصر من حزب الله قرب المنطقة.

وشدد رؤساء المستوطنات على أنه "بدون اتخاذ إجراءات تضمن السلام، لن نعيد السكان".

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الاحتلال: "لا نسمح بالاقتراب من منطقة السياج ولا تجديد البنية التحتية التي تم تدميرها"، حسب تعبيره.

وكان وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت زعم قبل أيام أن جيش الاحتلال "أجبر حزب الله على الانسحاب من الحدود"، معتبرا أن "هذه نتائج مبهرة للغاية. إن الجمع بين كل هذه الإنجازات التكتيكية سيترجم إلى وضع جديد، سيمكن لاحقا من عودة السكان إلى المجتمعات الشمالية في ظل ظروف مختلفة تماما عما كانت عليه عندما بدأنا هذه الحملة".

وقد سخر رئيس ما يسمى المجلس الإقليمي "ماطه إيشر" موشيه دويدوفيتش، من غالانت قائلا إنه "نسي رفع الغطاء عن عدسات المنظار، فنحن لا نهتم بصافرة التهدئة من قبله ولا بكلماته الفارغة، ومواطنونا لن يكونوا كالبط في حقل حزب الله". مضيفا: "الجيش الإسرائيلي لم يكمل مهمته في الشمال وحسب، بل لم يبدأ مهمته بعد" حسب تعبيره.
مصدر : وكالات
رقم : 1098999
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
‌أصحاب الكهف تهدد القوات الأمريكية: صواريخنا وطائراتنا المسيرة تملك كلمة الفصل
‌أصحاب الكهف تهدد القوات الأمريكية: صواريخنا وطائراتنا المسيرة تملك كلمة الفصل
29 تشرين الثاني 2023
الكذب والتضليل.. كيان الاحتلال ينفي مزاعم عدوانه الوحشي
الكذب والتضليل.. كيان الاحتلال ينفي مزاعم عدوانه الوحشي
29 تشرين الثاني 2023
أحجار الدومينو لفشل الكيان الصهيوني
أحجار الدومينو لفشل الكيان الصهيوني
29 تشرين الثاني 2023
هل يصبح سلاح أمريكا الاستراتيجي بيد ‘‘إسرائيل‘‘؟
هل يصبح سلاح أمريكا الاستراتيجي بيد ‘‘إسرائيل‘‘؟
29 تشرين الثاني 2023
الجزائر.. حملة كبرى لمحاكمة كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘
الجزائر.. حملة كبرى لمحاكمة كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘
29 تشرين الثاني 2023
انقسام أوروبا في حرب غزة
انقسام أوروبا في حرب غزة
29 تشرين الثاني 2023
صراع على الميزانية و شبح انقلاب اليمين يلاحق حكومة نتنياهو
صراع على الميزانية و شبح انقلاب اليمين يلاحق حكومة نتنياهو
29 تشرين الثاني 2023
انتصار معادلة السنوار في الحرب على غزة
انتصار معادلة السنوار في الحرب على غزة
29 تشرين الثاني 2023
تركيا: إلغاء زيارة الرئيس الإيراني إلى أنقرة
تركيا: إلغاء زيارة الرئيس الإيراني إلى أنقرة
28 تشرين الثاني 2023
أميرعبداللهيان: حماس لم تستخدم سوى 10% من أسلحتها
أميرعبداللهيان: حماس لم تستخدم سوى 10% من أسلحتها
28 تشرين الثاني 2023
حماس والتكتيكات الناجحة لتبادل الأسرى
حماس والتكتيكات الناجحة لتبادل الأسرى
28 تشرين الثاني 2023
‘‘المقاطعة‘‘ سلاح الشعوب ضد الكيان الصهيوني
‘‘المقاطعة‘‘ سلاح الشعوب ضد الكيان الصهيوني
28 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكذب والتضليل.. كيان الاحتلال ينفي مزاعم عدوانه الوحشي
أحجار الدومينو لفشل الكيان الصهيوني
هل يصبح سلاح أمريكا الاستراتيجي بيد ‘‘إسرائيل‘‘؟
الجزائر.. حملة كبرى لمحاكمة كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘