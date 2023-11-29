الحكيم: جرائم الاحتلال بغزة تجاوزت كل الحدود

وقال السيد الحكيم في بيان له :" يحل علينا اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في وقت عاش فيه هذا الشعب الصابر المقاوم في الأراضي المحتلة لا سيما في قطاع غزة ٤٥ يوما من العدوان السافر الذي كان جريمة حرب مكتملة الأبعاد، وإبادة جماعية ممنهجة، وحصارا جائرا متعمدا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يضاف إليها قصف المستشفيات والمرافق الصحية والمناطق السكنية، مخلفا بنحو يومي قوافل وأرقاما متصاعدة من الشهداء والجرحى غالبيتهم نساء وأطفال وكهول".



وأكد ان "هذا الإجرام الذي تجاوز كل الحدود والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي لإنقاذ الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته، كما يتطلب مراجعة حقيقية للمواقف التي تميزت بازدواجية المعايير فيما يخص مفاهيم حقوق الإنسان وحرية التعبير وحقوق المرأة والطفل والمسنين وغيرها من العناوين التي يرفع رايتها المجتمع الدولي ويطالب بتنفيذها".



وتابع السيد الحكيم "كما نأمل استمرار الهدنة الحالية وصولا إلى الإيقاف الشامل للحرب وتحشيد الجهد الدولي والعربي والإسلامي لإغاثة المنكوبين في غزة وإعمار القطاع".