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الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023 ساعة 13:05

نادي الأسير الفلسطيني: 3290 معتقلا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

نادي الأسير الفلسطيني: 3290 معتقلا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر
وقال نادي الأسير، في بيان له، إن "من بين المعتقلين 125 امرأة، وتشمل اللواتي اعتقلن من أراضي العام 1948"، مشيرا إلى أنه تم اعتقال 145 طفلا، خلال أكتوبر الماضي .

وأوضح النادي، أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الخمسة أيام من الهدنة 168 فلسطينيا"، مؤكدا أن "أوامر الاعتقال الإداري بعد طوفان الأقصى بلغت 1661 أمرا ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد".

ودخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة، التي تم التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية، بين حركة حماس وكيان الاحتلال، حيز التنفيذ، في تمام السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، واستمرت لمدة 4 أيام، قبل تجديدها، ليومين إضافيين.
مصدر : وكالات
رقم : 1099031
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