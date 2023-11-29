هل ستمدد الهدنة في قطاع غزة.. الإعلام المصري يجيب؟

وأضافت الوسائل أنّ "المفاوضات الجارية تشمل كيفية إنهاء الحرب، ورفع الحصار عن غزة".



ويوم أمس، أفاد معلق الشؤون الأمنية في "القناة الـ12" العبرية، أمير باترشالوم، بأنّ هناك تفاهمات بخصوص اليومين السابع والثامن من الهدنة، مشيراً إلى أنّ هناك شيئاً أولياً بخصوص اليوم التاسع والعاشر.



وذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ مسؤولين في كيان الاحتلال الاسرائيلي، يقدّرون أنه سيتم تمديد الهدنة مدة يومين آخرين من أجل تحرير مزيد من الأسرى، وبعد ذلك سيُستأنف القتال نهاية الأسبوع".



وقالت إنّ هناك "ضغطاً قطرياً من أجل السيّر في صفقة كبيرة وواسعة في مقابل هدنة طويلة وتأجيل المناورة البرية جنوبي وادي غزة".



ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطّلع، يوم الثلاثاء، أنّ رئيس الموساد ديفيد برنياع، ورئيس الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز اجتمعا مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الدوحة، بحضور رئيس الاستخبارات المصرية عباس كامل.



وأوضح المصدر أنّ الاجتماع يهدف إلى بحث تمديد الهدنة في غزة، وأيضاً "بحث المرحلة التالية من اتفاق محتمل".



ويوم الإثنين، أعلنت حركة حماس، التوصل إلى اتفاق على تمديد الهدنة في غزة يومين إضافيين، وفق الشروط السابقة نفسها، موضحةً أنّ هذا الاتفاق جرى بالتنسيق "مع الأشقاء في قطر ومصر".



ودخل العدوان الصهیونی على قطاع غزة يومه الـ 54 تواليًا، تزامنًا مع سادس أيام التهدئة الإنسانية المؤقتة مع توقف الغارات الجوية، واستمرار تجاوزات الاحتلال بإطلاق زوارقه الحربية قذائف تجاه شاطئ خانيونس ودير البلح، وتسجيل تحليق للطائرات الحربية والاستطلاعة، مع ترقب الإفراج عن الدفعة السادسة من الأسرى في إطار صفقة التبادل الجزئية.



وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف ومتطوعون في قطاع غزة، 160 شهيدا من تحت الأنقاض ومن الشوارع والطرقات، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الصهیونی في السابع من تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 15 ألف شهيد، بينهم أكثر من 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة.