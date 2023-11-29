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الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023 ساعة 14:17

«أوبك+» تستعد لاجتماع حاسم وسط استمرار الخلافات مع دول افريقية

«أوبك+» تستعد لاجتماع حاسم وسط استمرار الخلافات مع دول افريقية
وقال مصدران أن الخفض الإضافي التي ترغب فيه السعودية بشكل خاص، وهو خطوة أفادت المصادر بأنه سيجري بحثها غداً، لم تتم مناقشته بشكل كبير. وأوضح أحد المصادر أن «الجميع متمسكون بمواقفهم».

وكان من المقرر عقد الاجتماع في البداية يوم الأحد الماضي قبل تأجيله بسبب خلاف بشأن مستويات إنتاج الدول الأفريقية.

وسبق أن تعهدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في «أوبك+» بالفعل بخفض إجمالي لإنتاج النفط بنحو خمسة ملايين برميل يومياً، أو قرابة خمسة في المئة من الطلب اليومي العالمي، في سلسلة خطوات بدأت في أواخر عام 2022.

ويشمل ذلك خفضاً طوعياً إضافياً من جانب السعودية بمقدار مليون برميل يومياً والذي من المقرر أن ينتهي في نهاية ديسمبر/كانون الأول، وخفضاً في الصادرات الروسية بواقع 300 ألف برميل يومياً يستمر حتى نهاية العام.
مصدر : وكالات
رقم : 1099037
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