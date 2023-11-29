"حماس" تتسلم قائمة بأسماء 15 امرأة و15 طفلا ستفرج عنهم إسرائيل اليوم

وأعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير عن أسماء الأسيرات في الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى، وتضم القائمة:
1. أسماء حسن موسى أبو تكفه - الداخل
2. آلاء شكري محمود شحاده - الداخل
3. عدم عوده ابراهيم الطوري- الداخل
4. فاطمة شاهر فارس بلعوم- الداخل
5. ندين منيف محمد شبلي - الداخل
6. ريتا سليم حسين مراد- الداخل
7. لنا نادر محمود ابو صلاح- الداخل
8. هنادي محمد جبر صالح مكاوي- القدس
9. خديجة احمد إبراهيم ابو غاليه- القدس
10. مريم محمود عبد السلام سلهب- الخليل
11. لما عبد المطلب ديب الفاخوري- الخليل
12. رقية عبد الرحمن طه عمرو- الخليل
13. سهير إسماعيل موسى برغوثي- رام الله
14. عهد باسم محمد تميمي- رام الله
15. دانيا صقر محمد حناتشه- رام الله
وفيما يلي أسماء الأطفال الذين سيفرج عنهم:
1. عبد الرحمن عبد الشافي حسن رازم-القدس
2. نور الدين عامر احمد ابو جمعه- القدس
3. نهاد محمد نهاد جاد الله- القدس
4. محمد وائل علي جاد الله-القدس
5. هارون هاني علي علقم- القدس
6. عز الدين معتصم عمران طوطح- القدس
7. عبد الرحمن ابراهيم محمد رشايده - بيت لحم
8. كرم غالب نصري الهريمي- بيت لحم
9. احمد كمال احمد العمور- بيت لحم
10. يحيى محمد مبتسم ارحيميه- رام الله
11. مأمون عزيز عيسى الفروخ- رام الله
12. محمد اسامة مصطفى محاميد- جنين
13. أوس ربيع كايد خضر- جنين
14. عبد الرحمن عمر عزات حنفية- أريحا
15. إبراهيم احمد بدر زماعره- الخليل