"حماس" تتسلم قائمة بأسماء 15 امرأة و15 طفلا ستفرج عنهم إسرائيل اليوم

وأعلنت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير عن أسماء الأسيرات في الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى، وتضم القائمة:



1. أسماء حسن موسى أبو تكفه - الداخل



2. آلاء شكري محمود شحاده - الداخل



3. عدم عوده ابراهيم الطوري- الداخل



4. فاطمة شاهر فارس بلعوم- الداخل



5. ندين منيف محمد شبلي - الداخل



6. ريتا سليم حسين مراد- الداخل



7. لنا نادر محمود ابو صلاح- الداخل



8. هنادي محمد جبر صالح مكاوي- القدس



9. خديجة احمد إبراهيم ابو غاليه- القدس



10. مريم محمود عبد السلام سلهب- الخليل



11. لما عبد المطلب ديب الفاخوري- الخليل



12. رقية عبد الرحمن طه عمرو- الخليل



13. سهير إسماعيل موسى برغوثي- رام الله



14. عهد باسم محمد تميمي- رام الله



15. دانيا صقر محمد حناتشه- رام الله



وفيما يلي أسماء الأطفال الذين سيفرج عنهم:



1. عبد الرحمن عبد الشافي حسن رازم-القدس



2. نور الدين عامر احمد ابو جمعه- القدس



3. نهاد محمد نهاد جاد الله- القدس



4. محمد وائل علي جاد الله-القدس



5. هارون هاني علي علقم- القدس



6. عز الدين معتصم عمران طوطح- القدس



7. عبد الرحمن ابراهيم محمد رشايده - بيت لحم



8. كرم غالب نصري الهريمي- بيت لحم



9. احمد كمال احمد العمور- بيت لحم



10. يحيى محمد مبتسم ارحيميه- رام الله



11. مأمون عزيز عيسى الفروخ- رام الله



12. محمد اسامة مصطفى محاميد- جنين



13. أوس ربيع كايد خضر- جنين



14. عبد الرحمن عمر عزات حنفية- أريحا



15. إبراهيم احمد بدر زماعره- الخليل