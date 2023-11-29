الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:26

الإمام الخامنئي: حزب الله أقوى بعشرة أضعاف عمّا كان عليه في السنوات الماضية

الإمام الخامنئي: حزب الله أقوى بعشرة أضعاف عمّا كان عليه في السنوات الماضية
وخلال لقائه، صباح اليوم الأربعاء (29/11/2023)، جمعًا من التعبويّين في حسينيّة الإمام الخميني (قده)، أضاف الإمام الخامنئي: "استطاعت عملية "طوفان الأقصى" أن تقلب الطاولة على السياسات الأميركية في المنطقة، وإذا استمرت فستقضي على الأمركة".

ورأى أنّ "العدوان الهمجي الوحشي للكيان الصهيوني على غزة لم يفضح الصهاينة فقط؛ بل فضح الولايات المتحدة أيضًا"، مردفًا أنّ: "طوفان الأقصى لا يمكن أن يُطفئ، وهذه الأوضاع لن تستمر على حالها". 

وأشار الإمام الخامنئي إلى أنّ ""طوفان الأقصى" فضح الولايات المتحدة ودولًا أوروبية محدّدة، وأيضًا فضح الحضارة والثقافة الغربية"، والتي أشار إلى أنها: "هي نفسها الحضارة التي تقول إنّ "إسرائيل" تدافع عن نفسها عندما ألقت قنابل فوسفورية وقتلت 5 آلاف طفل"، سائلًا: "هل هذا الأمر دفاع عن النفس؟". 

وتابع الإمام الخامنئي أنّ: "المآسي التي شهدناها في الـ 50 يومًا الأخيرة هي خلاصة مكثفة عن الجرائم التي ارتكبها هذا الكيان طوال الـ 75 سنة الماضية في فلسطين"، و"هذه الجرائم هي نفسها نشهدها اليوم، بشكل مكثّف، لكنها كانت متواصلة منذ سبعة عقود، من قتل الشعب الفلسطيني وطرده من منازله وهدمها".

وتناول الإمام الخامنئي المعلومات التي تدوالتها بعض الأطراف، والتي تزعم أنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تريد رمي اليهود أو الصهاينة في البحر"، مؤكّدًا أنّ: "هذا الكلام قاله بعض العرب سابقًا، ولم تقله إيران أبدًا. ولفت إلى أنّ: "قرار إبقاء اليهود أو الصهاينة أو طلب مغاردتهم يعود إلى رأي الشعب الفلسطيني، والحكومة المنتخبة بأصوات الشعب الفلسطيني هي من تقرر ذلك، وليس لإيران رأي في هذا الأمر".

وأكد الإمام الخامنئي أنّ المشروع الأميركي فشل في لبنان، قائلًا: "الأميركيون أرادوا أن يقضوا على حزب الله، لكنهم فشلوا، وحزب الله اليوم أقوى بعشرة أضعاف عما كان عليه في السنوات الماضية".

الإمام الخامنئي شدّد على أنّ: "الأميركيين أرادوا أن يبتلعوا العراق لكنهم لم يستطيعوا"، كما أنهم "فشلوا في أن يوقعوا سوريا بيد "داعش" وجبهة "النصرة".

وأشار آية الله أيضًا إلى أنّ: "فلسطين هي جزء من مشروع الشرق الأوسط الجديد، وكانت ستمُحى لصالح الكيان الصهيوني، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك". 

وكان الإمام الخامنئي قد أكّد قبل أيام، أنّ :"هزيمة الاحتلال الإسرائيلي الثقيلة لا يمكن تعويضها بالقنابل"، في إشارة إلى المجازر الكبيرة التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزّة تعويضًا عن إخفاقاته العسكرية، مؤكّدًا أنّ: "فشل الكيان الصهيوني يعني فشل أميركا والدول الغربية أيضًا".
رقم : 1099056
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الاسلامية:
قائد الثورة الاسلامية: ' طوفان الأقصى' كانت ظاهرة لاجتثاث الامركة من المنطقة
‌أصحاب الكهف تهدد القوات الأمريكية: صواريخنا وطائراتنا المسيرة تملك كلمة الفصل
‌أصحاب الكهف تهدد القوات الأمريكية: صواريخنا وطائراتنا المسيرة تملك كلمة الفصل
29 تشرين الثاني 2023
الكذب والتضليل.. كيان الاحتلال ينفي مزاعم عدوانه الوحشي
الكذب والتضليل.. كيان الاحتلال ينفي مزاعم عدوانه الوحشي
29 تشرين الثاني 2023
أحجار الدومينو لفشل الكيان الصهيوني
أحجار الدومينو لفشل الكيان الصهيوني
29 تشرين الثاني 2023
هل يصبح سلاح أمريكا الاستراتيجي بيد ‘‘إسرائيل‘‘؟
هل يصبح سلاح أمريكا الاستراتيجي بيد ‘‘إسرائيل‘‘؟
29 تشرين الثاني 2023
الجزائر.. حملة كبرى لمحاكمة كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘
الجزائر.. حملة كبرى لمحاكمة كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘
29 تشرين الثاني 2023
انقسام أوروبا في حرب غزة
انقسام أوروبا في حرب غزة
29 تشرين الثاني 2023
صراع على الميزانية و شبح انقلاب اليمين يلاحق حكومة نتنياهو
صراع على الميزانية و شبح انقلاب اليمين يلاحق حكومة نتنياهو
29 تشرين الثاني 2023
انتصار معادلة السنوار في الحرب على غزة
انتصار معادلة السنوار في الحرب على غزة
29 تشرين الثاني 2023
تركيا: إلغاء زيارة الرئيس الإيراني إلى أنقرة
تركيا: إلغاء زيارة الرئيس الإيراني إلى أنقرة
28 تشرين الثاني 2023
أميرعبداللهيان: حماس لم تستخدم سوى 10% من أسلحتها
أميرعبداللهيان: حماس لم تستخدم سوى 10% من أسلحتها
28 تشرين الثاني 2023
حماس والتكتيكات الناجحة لتبادل الأسرى
حماس والتكتيكات الناجحة لتبادل الأسرى
28 تشرين الثاني 2023
‘‘المقاطعة‘‘ سلاح الشعوب ضد الكيان الصهيوني
‘‘المقاطعة‘‘ سلاح الشعوب ضد الكيان الصهيوني
28 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة الاسلامية:
الكذب والتضليل.. كيان الاحتلال ينفي مزاعم عدوانه الوحشي
أحجار الدومينو لفشل الكيان الصهيوني
هل يصبح سلاح أمريكا الاستراتيجي بيد ‘‘إسرائيل‘‘؟