أنباء عن استشهاد 4 فلسطينيين بينهم قائد 'كتيبة جنين' محمد الزبيدي

وفي أحدث فصول هذا التصعيد، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم ومدينة جنين، ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين الفلسطينيين جراء الاشتباكات، ما أسفر عن استشهاد طفلين، فيما أعلن جيش الاحتلال اغتيال قياديين بارزين بينهما قائد كتيبة جنين محمد الزبيدي.



واقتحمت قوات الاحتلال، ضاحية شويكة وعددا من بلدات الشعراوية شمال طولكرم، بينما استولت على جرافة تعود لبلدية بيت أمر شمال الخليل، واعتدت بالضرب على سائقها.



وأحرق مستوطنون، اليوم الأربعاء، عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية في قرية قريوت جنوب نابلس، كما سرق مستوطنون ثمار الزيتون من أراضي خربة يانون التابعة لبلدة عقربا جنوب نابلس.



أعلنت سرايا القدس تكبيد قوات الاحتلال خسائر كبيرة خلال اقتحام جنين. وقالت السرايا في بيان إن "مجاهدونا نصبوا عدة كمائن وحققوا إصابات مؤكدة في صفوف العدو وأوقعوهم في سيل من النار وكمائن العبوات المتفجرة، كما فجروا عددا من العبوات الناسفة في الآليات وقوات المشاة في حارة الدمج".



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مشترك مع "الشاباك" اغتيال قائدين بارزين في مخيم جنين أحدهما قائد كتيبة جنين محمد الزبيدي.



ولم تؤكد كتيبة جنين أو أي مصدر فلسطيني آخر ما أعلنه الاحتلال، باستثناء إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد طفلين برصاص الاحتلال أحدهما يبلغ من العمر ثمانية سنوات والآخر 15 عامًا.



أكدت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، في بيان لها، أن مقاتليها في كتيبة جنين "خاضوا بكل قوة واقتدار عملية تصدي ومواجهة استمرت لساعات طويلة، كبدوا فيها قوات الاحتلال خسائر كبيرة وأوقعوا جيش الاحتلال في عدة كمائن".