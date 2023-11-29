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الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023 ساعة 20:09

ایران تؤکد علی التزامها بجمیع المعاهدات البحرية الدولية

ایران تؤکد علی التزامها بجمیع المعاهدات البحرية الدولية
وأعرب "مرزبان"، عبر رسالة إلى الاجتماع الثالث والثلاثين للمنظمة البحرية الدولية (IMO) في لندن، عن احتجاجه على الإجراءات التمييزية التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ضد السفن التي ترفع العلم الإيراني.

وقال هذا المسؤول الايراني : ان الولايات المتحدة تقوم بتعطيل الخدمات المقدمة للسفن التي ترفع العلم الإيراني بشكل مستمر، بما في ذلك خدمات الأقمار الصناعية خلافًا للمعاهدات الدولية.

ودعا مرزبان، الدول المتعاقدة والمنظمة البحرية الدولية (IMO) والمنظمة الدولية للاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية (IMSO)، الى العمل على منع تلك الإجراءات الانتقائية.

وانتقد الرئيس التنفيذي لهيئة الموانئ والملاحة البحرية الإیرانیة، الحكومتين الأمريكية والبريطانية، على عرقلة الاجراءات لتنظيم الحدث الموازي لليوم البحري العالمي -2023 باستضافة طهران، مؤكدا بانه اجراء مرفوض.
رقم : 1099103
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