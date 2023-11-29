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الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023 ساعة 22:24

شركات شحن صهيونية تغير مسارها بقناة السويس خوفا من أنصار الله

شركات شحن صهيونية تغير مسارها بقناة السويس خوفا من أنصار الله
وفي تعليقه على هذا القرار، وصف باحث في معهد دراسات "الأمن القومي الإسرائيلي" الإعلان بـ"الإنجاز الملحوظ" لحركة أنصار الله في اليمن.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" الأميركية عن الشركة، وهي شركة نقل حاويات مقرها مدينة حيفا المحتلة، قولها إنّها تعيد توجيه بعض سفنها كـ"إجراء احترازي للسلامة".

ولفتت الوكالة إلى أنّ مخاطر السلامة المتزايدة أجبرت "ZIM" على أن تفرض على بعض خدماتها "علاوة مخاطر الحرب"، تتراوح بين 25 دولاراً و100 دولار، لكل وحدة حاويات طولها 20 قدماً.

وفي السياق، ذكرت الوكالة أنّ "بعض سفن الشحن، التي تواجه الهجمات، تختار تغيير مسارها"، لافتةً إلى أنّ سفن الشحن تم تحذيرها من أجل "توخي الحذر الشديد"، في الإبحار قرب اليمن والصومال، بعد "سلسلة من الهجمات على الشحن التجاري في محيط الحرب في غزة".

وأوردت أنّ البحرية البريطانية أصدرت، اليوم الأربعاء، "إخطاراً أمنياً"، يحذّر من تقارير متعددة "عن سفن صغيرة تتصرف بصورة مريبة في خليج عدن"، الذي يربط البحر الأحمر بالمحيط الهندي "حسب قولها".

ووفقاً للوكالة، يهدّد انفجار النشاط بتعطيل مسار مهم للتجارة العالمية في كل شيء، إذ لا مفرّ من مياه البحر، بالنسبة إلى السفن التي تعبر قناة السويس.
رقم : 1099141
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