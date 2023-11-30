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الخميس 30 تشرين الثاني 2023 ساعة 08:15

وزير الخارجية الأمريكي يصل ‘‘تل أبيب‘‘

وزير الخارجية الأمريكي يصل ‘‘تل أبيب‘‘
وبحسب وكالة "رويترز"، قال مسؤول فلسطيني إن بلينكن، الذي يقوم بزيارته الثالثة للمنطقة منذ هجوم "حماس" في 7 أكتوبر على فلسطين المحتلة، من المتوقع أن يزور الضفة الغربية المحتلة حيث من المرجح أن يلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقالت مصادر عبرية، إن "مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، بدأت مناقشات مصيرية بشأن اتفاق الهدنة في قطاع غزة، وهناك احتمال استئناف القتال عند الساعة السابعة من صباح اليوم الخميس".

والجدير ذكره، أن الهدنة الإنسانية المؤقتة بين "حماس" والحكومة الإسرائيلية تنتهي صباح اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وفي وقت سابق، أبدت دولة قطر "تفاؤلها" بشأن إعادة تمديد الهدنة مرة أخرى.
مصدر : وكالات
رقم : 1099212
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