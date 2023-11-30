البيت الأبيض يعلن مشاركة كامالا هاريس في مؤتمر كوب28 في دبي

وأكد البيان أن هاريس ستنضم إلى المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري ووفد يضم نحو 24 مسؤولا أمريكيا آخرين في المؤتمر الذي يعقد في الدولة الخليجية الجمعة والسبت.



وأضافت في بيان: "طلب الرئيس من نائبة الرئيس هاريس حضور قمة القادة في مؤتمر كوب28 نيابة عنه لإظهار القيادة العالمية الأميركية بشأن المناخ في الداخل والخارج".



وتابعت، بعد أن اتصل بايدن برئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، أنها "ستساعد أيضا على تحفيز الطموح العالمي المتزايد في هذا الحدث المهم".



وحتى الاثنين، شدد البيت الأبيض على أن تمثيله في القمة "قوي" رغم عدم مشاركة بايدن.