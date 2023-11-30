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الخميس 30 تشرين الثاني 2023 ساعة 09:20

غرق سفينة شحن قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية

غرق سفينة شحن قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية
وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" - نقلا عن بيان خفر السواحل - أنها تلقت تقريراً في حوالي الساعة 7:28 صباحاً بتوقيت سول يفيد بأن السفينة التي يبلغ وزنها 200 طن تغرق في المياه قبالة جزيرة جاجيو على بعد حوالي 422 كيلومتراً جنوب غرب سول، ومع ذلك، قالت في وقت لاحق إن السفينة مغمورة بزاوية 45 درجة على جانبها الأيمن.

وأضافت أن قوات خفر السواحل تحقق باِحتمال وجود محاولات للدخول غير القانوني إلى كوريا الجنوبية، خاصة مع عدم العثور على طاقمها، لافتة إلى أنها تفتش المنطقة لوجود احتمال بأن الأشخاص الذين كانوا على متنها قد تسللوا من السفينة.
مصدر : وكالات
رقم : 1099227
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