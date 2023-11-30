الصفحة الرئيسية
0
الخميس 30 تشرين الثاني 2023 ساعة 10:10

اليوم الـ 55 للعدوان على غزة.. تمديد التهدئة في اللحظة الأخيرة

اليوم الـ 55 للعدوان على غزة.. تمديد التهدئة في اللحظة الأخيرة
وكذلك استمرار تجاوزات الاحتلال، وتسجيل تحليق للطائرات الحربية والاستطلاعية، مع ترقب الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى في إطار صفقة التبادل الجزئية.

وحسب "المركز الفلسطيني للاعلام" سادت حالة من الارتياح لدى المواطنين مع إعلان تجديد التهدئة قبل نحو 10 دقائق من موعد انتهاء اليوم السادس عند الساعة السابعة صباحًا، بعدما حبسوا أنفاسهم لاحتمال تجدد العدوان.

وذكر أن أعدادًا كبيرة من المواطنين عادوا فجر اليوم الخميس إلى مراكز الإيواء بعدما غادروها مع بداية الهدنة إلى منازلهم؛ إثر الأنباء الأولى عن تعثر الاتفاق على تجديدها هذا اليوم.

وأضاف أن المواطنين الذين عادوا لمراكز الإيواء غادروها مجددًا إلى منازلهم بعد إعلان تأكيد تجديد التهدئة.

كتائب القسام تطلب من قواتها البقاء على جاهزية قتالية تحسبًا لعدم تجديد التهدئة

وطلبت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس من قواتها العاملة البقاء على جاهزية قتالية عالية في الساعات الأخيرة من التهدئة تحسباً لتجدد القتال في حال عدم تجديدها.

وأكدت كتائب القسام في تصريح مقتضب -عبر قناتها على تلجرام فجر اليوم الخميس- ضرورة البقاء على ذلك ما لم يصدر بيان رسمي يؤكد تمديد التهدئة.

رفض الاحتلال الصهيوني تسلم سبعة من المحتجزين من النساء والأطفال

من جهتها، كشفت حركة حماس عن رفض الاحتلال الصهيوني تسلم سبعة من المحتجزين من النساء والأطفال اليوم وجثامين ثلاثة من ذات الفئة من المحتجزين ممن قتلوا بسبب القصف الصهيوني على غزة؛ في مقابل تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة اليوم الخميس بنفس متطلبات الأيام الست الماضية.

وقالت حماس في تصريح صحفي فجر اليوم: إن هذا الموقف جاء رغم التأكيد عبر الوسطاء أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من المحتجزين من نفس الفئة التي جرى حولها الاتفاق.

وأفرجت قوات الاحتلال فجر اليوم عن الدفعة السادسة من الأسرى الأشبال والأسيرات إلى الضفوة الغربية والقدس المحتلة، في حين أفرجت كتائب القسام الليلة الماضية عن 10 من أسرى الاحتلال الأطفال والنساء.
مصدر : وكالات
رقم : 1099240
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
30 تشرين الثاني 2023
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
30 تشرين الثاني 2023
قائد الثورة الاسلامية:
قائد الثورة الاسلامية: ' طوفان الأقصى' كانت ظاهرة لاجتثاث الامركة من المنطقة
29 تشرين الثاني 2023
‌أصحاب الكهف تهدد القوات الأمريكية: صواريخنا وطائراتنا المسيرة تملك كلمة الفصل
‌أصحاب الكهف تهدد القوات الأمريكية: صواريخنا وطائراتنا المسيرة تملك كلمة الفصل
29 تشرين الثاني 2023
الكذب والتضليل.. كيان الاحتلال ينفي مزاعم عدوانه الوحشي
الكذب والتضليل.. كيان الاحتلال ينفي مزاعم عدوانه الوحشي
29 تشرين الثاني 2023
أحجار الدومينو لفشل الكيان الصهيوني
أحجار الدومينو لفشل الكيان الصهيوني
29 تشرين الثاني 2023
هل يصبح سلاح أمريكا الاستراتيجي بيد ‘‘إسرائيل‘‘؟
هل يصبح سلاح أمريكا الاستراتيجي بيد ‘‘إسرائيل‘‘؟
29 تشرين الثاني 2023
الجزائر.. حملة كبرى لمحاكمة كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘
الجزائر.. حملة كبرى لمحاكمة كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘
29 تشرين الثاني 2023
انقسام أوروبا في حرب غزة
انقسام أوروبا في حرب غزة
29 تشرين الثاني 2023
صراع على الميزانية و شبح انقلاب اليمين يلاحق حكومة نتنياهو
صراع على الميزانية و شبح انقلاب اليمين يلاحق حكومة نتنياهو
29 تشرين الثاني 2023
انتصار معادلة السنوار في الحرب على غزة
انتصار معادلة السنوار في الحرب على غزة
29 تشرين الثاني 2023
تركيا: إلغاء زيارة الرئيس الإيراني إلى أنقرة
تركيا: إلغاء زيارة الرئيس الإيراني إلى أنقرة
28 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
قائد الثورة الاسلامية: