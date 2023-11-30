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الخميس 30 تشرين الثاني 2023 ساعة 10:38

الاحتلال يقتحم طولكرم وطوباس وسط اشتباكات ومواجهات

الاحتلال يقتحم طولكرم وطوباس وسط اشتباكات ومواجهات
وأفادت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة ضخمة، اقتحمت مدينة طولكرم من المنطقة الغربية، وجابت مختلف شوارعها وأحياءها خاصة الحي الجنوبي والحي الشرقي وصولا الى مداخل المخيم .

وأضافت أن قوات الاحتلال ترافقها الكلاب البوليسية، اقتحمت المخيم وتمركزت في حارات البلاونة وحمام وشارع المدارس، ونشرت قناصتها على أسطح المباني العالية في محيط المخيم، في الوقت الذي شرعت جرافة الاحتلال بتجريف وتخريب شوارع المخيم الرئيسية، وتحطيم مركبات وممتلكات المواطنين.

ووفق المصادر؛ فإن مواجهات واشتباكات شديدة تدور الآن بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة دون أن يبلغ عن إصابات.

كما تمركزت دوريات الاحتلال في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، واعترضت عمل سيارات الإسعاف عبر إيقافها وتفتيشها وإخضاع سائقيها للاستجواب.

واقتحمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في الحي الجنوبي بمدينة طولكرم، وأفادت مصادر محلية باعتقال الشاب عبد الفتاح القدومي من منزله في الحي.

وتجوب طائرة استطلاع سماء المدينة بارتفاع منخفض.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مدينة طوباس من مدخلها الشرقي.

وأفاد مصدر محلي، أن الاحتلال اقتحم المدينة بآليات عسكرية وانتشر في عدة أحياء، وسط إطلاق نار.
مصدر : وكالات
رقم : 1099250
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