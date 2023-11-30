جيش الاحتلال يستمر بمنع وصول الوقود لمستشفيات غزة

وقال البرش في تصريحات صحفية اليوم، إن الاحتلال دمر عدداً من الأجهزة الطبية في مستشفيات القطاع. مردفاً: “يجب على الاحتلال السماح بدخول الوقود إلى مستشفيات مدينة غزة وشمال القطاع”.



وأفاد المسؤول الطبي الفلسطيني بأنه “بعد جهود من الأطباء سيعود مركز غسل الكلى للعمل اليوم بالمستشفى الإندونيسي”.



وأكد “بذلنا جهوداً كبيرة لإعادة تشغيل مركز غسل الكلى في المستشفى الإندونيسي”.



وبيّن أن “في غزة 600 شخص بحاجة إلى غسل الكلى 3 مرات أسبوعياً ولا يجدون العلاج”.



ومن جانبه، أوضح المدير العام للمستشفيات في غزة، محمد زقوت، أن المستشفيات الميدانية القادمة إلى غزة لم تدخل الخدمة بعد رغم الحاجة الماسة لها.



وأكد زقوت أن “مستشفيات الشفاء وكمال عدوان والأهلي لم يصلها الوقود حتى الآن”. منوهاً إلى “عدم توفر المياه ومواد النظافة يزيد من خطر انتشار الأوبئة”.