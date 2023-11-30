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الخميس 30 تشرين الثاني 2023 ساعة 11:04

الاحتلال يعدم طفلين .. وأنباء عن اغتيال قائدين بالمخيم

الاحتلال يعدم طفلين .. وأنباء عن اغتيال قائدين بالمخيم
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الطفلين الشهيدين هما آدم سامر الغول (8 أعوام) وباسل سليمان أبو الوفا (15 عاماً ).

وتعرض أحد الطفلين لإطلاق نار خلال وجوده أمام منزل عائلته في حي البساتين.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين ومحيط مخيمها في وقت مبكر. 

وحاصرت القوات المتوغلة مستشفيات في جنين وأعاقت وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين، وأعلنت المدينة منطقة عسكرية مغلقة، كما قام الاحتلال بتفجير منزلين على الأقل في حيّ الدمج بالمخيم بعد إخلائهما من ساكنيهما.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومة والجيش الإسرائيلي، وقالت سرايا القدس (الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي) إن عناصرها في كتيبة جنين خاضوا مواجهات لساعات طويلة مع قوات الاحتلال وكبدوها خسائر كبيرة.

وأضافت أن مقاتليها نفذوا كمائن وحققوا إصابات مؤكدة في صفوف العدو.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 35 فلسطينياً خلال الساعات الماضية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيين -في بيان مشترك- أن من بين المعتقلين طفلاً، لترتفع حصيلة الاعتقالات إلى أكثر من 3300 فلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال تواصل اقتحامها لمخيم جنين وتنفذ عمليات تحقيق ميداني مع عشرات المواطنين، وتداهم منازلهم وتنفذ عمليات تخريب وتدمير واسعة في المخيم.
مصدر : وكالات
رقم : 1099265
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