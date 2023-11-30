قوات الاحتلال تشن حملة اعتقال واسعة بالضفة والقدس

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات العدو اقتحمت مدينة ومخيم طولكرم معززة بعشرات الآليات العسكرية، وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين تخللها تفجير عبوات ناسفة بمركبات العدو.



وحاصرت قوات العدو مستشفى ثابت الحكومي، وطوقت مخيم طولكرم، وباشرت جرافاتها تجريف الشوارع في حارة البلاونة بمخيم طولكرم وتدمير البنية التحتية فيها.



وداهمت قوات العدو عددا من المنازل في مدينة طولكرم ومخيمها وضاحيتي إكتابا وشويكة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وحولت بعضها إلى ثكنات عسكرية للقناصة.



واعتقلت قوات العدو شابا من منطقة إسكان المعلمين بالمدينة، بعد الاعتداء عليه بالضرب، كما اعتقلت شاب من ضاحية شويكة، من أمام المستشفى الحكومي.



كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات العدو التي اقتحمت مدينة طوباس، ونفذت حملة مداهمات اعتقلت خلالها ثلاثة مواطنين بينهم قيادي بحماس.



واقتحمت قوات العدو مدينة قلقيلية وانتشرت في عدد من أحيائها، وشنت حملات دهم لمنازل المواطنين، وسط اشتباكات مسلحة مع المقاومين في حي كفر سابا، كما اقتحمت مخيم عين السلطان في أريحا،



وحاصرت منزلا وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين، واعتقلت شاباً.



واعتقلت قوات العدو أكثر من 30 مواطنا فلسطينياً من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، واعتدت بالضرب على الأهالي وحطمت محتويات المنازل التي اقتحمتها.