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الخميس 30 تشرين الثاني 2023 ساعة 12:18

بعملية إطلاق نار بطولية ... 3 قتلى و6 مصابين صهاينة في القدس

بعملية إطلاق نار بطولية ... 3 قتلى و6 مصابين صهاينة في القدس
وأفادت وسائل إعلام العدو، بإرتفاع عدد القتلى جراء عملية إطلاق النار في القدس الى 3.

وفي وقت سابق ، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وقناة "كان" العبرية، أن مستوطنة ومستوطن قتلا متأثرين بجراحهما في عملية إطلاق النار التي وقعت بمدينة القدس.

وأشارت "يديعوت" النظر إلى أن عملية إطلاق النار وقعت على المدخل الشمالي الغربي لمدينة القدس المحتلة، ونفذها فلسطينيان؛ استشهدا في المكان.

وأوضح الإسعاف الصهيوني، أن 5 إصابات في حالة خطيرة، وإصابة متوسطة، بالإضافة لإصابتين طفيفة.

من جهتها، قالت شرطة العدو إنها تنفذ عمليات بحث وتفتيش في المنطقة بحثاً عن أشخاص ساعدوا منفذي العملية، كما جرى إغلاق الطرق في هذا الإطار.
مصدر : وكالات
رقم : 1099280
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