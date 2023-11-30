الصفحة الرئيسية
0
الخميس 30 تشرين الثاني 2023 ساعة 12:22

سفير ايران: ثمة تواصل وثيق بين ايران وروسيا لوقف الإبادة ضد اهالي غزة

سفير ايران: ثمة تواصل وثيق بين ايران وروسيا لوقف الإبادة ضد اهالي غزة
واضاف جلالي في مقابلة له ان الجمهورية الاسلامية الايرانية والاتحاد الروسي ورغم الخلافات بينهما تجاه الكيان الصهيوني، يتعاطيان معا عن كثب لوقف جرائم الصهاينة في فلسطين خلال الأحداث الاخيرة.

واوضح السفير الايراني لدى روسيا في هذه المقابلة التي أجريت بمناسبة اليوم العالمي لدعم الشعب الفلسطيني انه نظرا إلى اوجه الاشتراك العديدة بين ايران وروسيا فان الحوار بينهما قائم على مستوى الرئيسين على شكل محادثة هاتفية وكذلك الارتباط واللقاءات بين وزيري الخارجية لتسوية أزمة غزة فضلا عن التعاطي بين البلدين على صعيد تبادل الزيارات.

وفي معرض اشارته الى موقع روسيا في اتخاذ القرار على مستوى مجلس الامن الدولي بسبب امتلاك روسيا حق النقض الفيتو قال السفير الايراني ان جزء من التعاون بين ايران وروسيا يجري داخل اروقة الامم المتحدة كما أجريا تعاملا وتعاونا عن قرب في الجمعية العامة للمنظمة الدولية، فيما تتواصل المشاورات بينهما لوضع نهاية لأزمة غزة.
مصدر : وكالات
رقم : 1099281
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ضباط بجيش الاحتلال يحاولون حشد الدعم في الكونغرس
ضباط بجيش الاحتلال يحاولون حشد الدعم في الكونغرس
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
30 تشرين الثاني 2023
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
30 تشرين الثاني 2023
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
30 تشرين الثاني 2023
قائد الثورة الاسلامية:
قائد الثورة الاسلامية: ' طوفان الأقصى' كانت ظاهرة لاجتثاث الامركة من المنطقة
29 تشرين الثاني 2023
‌أصحاب الكهف تهدد القوات الأمريكية: صواريخنا وطائراتنا المسيرة تملك كلمة الفصل
‌أصحاب الكهف تهدد القوات الأمريكية: صواريخنا وطائراتنا المسيرة تملك كلمة الفصل
29 تشرين الثاني 2023
الكذب والتضليل.. كيان الاحتلال ينفي مزاعم عدوانه الوحشي
الكذب والتضليل.. كيان الاحتلال ينفي مزاعم عدوانه الوحشي
29 تشرين الثاني 2023
أحجار الدومينو لفشل الكيان الصهيوني
أحجار الدومينو لفشل الكيان الصهيوني
29 تشرين الثاني 2023
هل يصبح سلاح أمريكا الاستراتيجي بيد ‘‘إسرائيل‘‘؟
هل يصبح سلاح أمريكا الاستراتيجي بيد ‘‘إسرائيل‘‘؟
29 تشرين الثاني 2023
الجزائر.. حملة كبرى لمحاكمة كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘
الجزائر.. حملة كبرى لمحاكمة كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘
29 تشرين الثاني 2023
انقسام أوروبا في حرب غزة
انقسام أوروبا في حرب غزة
29 تشرين الثاني 2023
صراع على الميزانية و شبح انقلاب اليمين يلاحق حكومة نتنياهو
صراع على الميزانية و شبح انقلاب اليمين يلاحق حكومة نتنياهو
29 تشرين الثاني 2023
انتصار معادلة السنوار في الحرب على غزة
انتصار معادلة السنوار في الحرب على غزة
29 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
قائد الثورة الاسلامية: