سفير ايران: ثمة تواصل وثيق بين ايران وروسيا لوقف الإبادة ضد اهالي غزة

واضاف جلالي في مقابلة له ان الجمهورية الاسلامية الايرانية والاتحاد الروسي ورغم الخلافات بينهما تجاه الكيان الصهيوني، يتعاطيان معا عن كثب لوقف جرائم الصهاينة في فلسطين خلال الأحداث الاخيرة.



واوضح السفير الايراني لدى روسيا في هذه المقابلة التي أجريت بمناسبة اليوم العالمي لدعم الشعب الفلسطيني انه نظرا إلى اوجه الاشتراك العديدة بين ايران وروسيا فان الحوار بينهما قائم على مستوى الرئيسين على شكل محادثة هاتفية وكذلك الارتباط واللقاءات بين وزيري الخارجية لتسوية أزمة غزة فضلا عن التعاطي بين البلدين على صعيد تبادل الزيارات.



وفي معرض اشارته الى موقع روسيا في اتخاذ القرار على مستوى مجلس الامن الدولي بسبب امتلاك روسيا حق النقض الفيتو قال السفير الايراني ان جزء من التعاون بين ايران وروسيا يجري داخل اروقة الامم المتحدة كما أجريا تعاملا وتعاونا عن قرب في الجمعية العامة للمنظمة الدولية، فيما تتواصل المشاورات بينهما لوضع نهاية لأزمة غزة.