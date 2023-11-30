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الخميس 30 تشرين الثاني 2023 ساعة 12:36

السفير الايراني لدى باكستان: الحظر يجب ان لا يبطىء التجارة بين طهران واسلام اباد

السفير الايراني لدى باكستان: الحظر يجب ان لا يبطىء التجارة بين طهران واسلام اباد
السفير "اميري مقدم"، قال ذلك خلال لقائه جمعا من طلاب كلية قيادة اركان الجيش الباكستاني في مدينة كويتة.

وقد حضر هذا الاجتماع ايضا، رئيس الكلية العسكرية في كويتة "اللواء نسيم انور"، وايضا المستشار العسكري الايراني لدى باكستان "العقيد مصطفى قنبر بور".

ولفت "امير ابادي" الى، ان تطوير العلاقات بين ايران وباكستان يعتمد على توفر عناصر مختلفة بما في ذلك، استمرار الزيارات المتبادلة بين كبار مسؤولي البلدين، وتحسين ظروف الشحن والنقل، واعتماد اليات مصرفية مناسبة وتوفير السلع الضرورية من خلال تسهيل حركة التجارة والصادرات والاستيراد.

واستطرد الدبلوماسي الايراني قائلا : ان القادة في طهران واسلام اباد يحرصون على اجتياز الازمات المشتركة وتوفير الفرص المتبادلة في هذا الخصوص.

واكمل امير ابادي : اننا نتطلع الى النجاح في اعتماد خطط قادرة على تحويل التحديات الى فرص تنموية من اجل تطوير العلاقات والتعامل التجاري بين ايران وباكستان.
مصدر : وكالات
رقم : 1099282
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