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الخميس 30 تشرين الثاني 2023 ساعة 12:42

رئيس الجمهورية: محاولات الاعداء لوقف عجلة التقدم في البلاد، مآلها الفشل

رئيس الجمهورية: محاولات الاعداء لوقف عجلة التقدم في البلاد، مآلها الفشل
واعتبر الرئيس رئيسي في كلمة القاها في حفل تدشين "محطة مترو مدينة برند الجديدة" جنوبي غرب طهران، ان تطوير البنية التحتية للنقل وتسهيل تنقل المواطنين يشكل إحدى ضرورات التنمية موضحا ان الحكومة ووزارة الطرق والبلدية وجميع الأجهزة المعنية الاخرى تعمل على توفير راحة المواطن وتذليل العقبات والمشاكل مشيدا بجهود امانة العاصمة طهران لتوسيع مترو الانفاق وامكانات النقل العام.

واكد ان توسعة البنى التحتية للنقل البري والسككي والجوي تشكل جزء من سياسات وجدول أعمال الحكومة قائلا انه على الرغم من كل العقوبات والضغوطات، فان الحكومة لم تتخل عن العمل لتحقيق التنمية وهي عازمة على الاستمرار في تحريك عجلة التقدم في البلاد.

وتطرق رئيس الجمهورية في جانب آخر من كلمته الى صمود الشعب الفلسطيني مؤكدا ان ما نشاهده اليوم في فلسطين هو عرض لقوة وعزة شعب مقاوم وصابر أذلت مقاومته الاعداء.

ومضى يقول ان قتل النساء والاطفال مؤشر على العجز واليأس في مواجهة مجاهدي المقاومة فضلا عن انه تسبب في احداث انقسام وهوة سحيقة وواسعة داخل كيان قتل على مراى ومسمع العالم اكثر من 5 آلاف طفل مظلوم وبرئ واعزل.

وقال ان مقاومة الشعب الايراني في التصدي لضغوطات الاعداء تستحق التقدير والثناء مؤكدا ان التقدم الذي نشهده اليوم قد تحقق بفضل الله تعالى وهو ثمرة مقاومة الشعب الايراني والجهود والعمل التعبويين.
مصدر : وكالات
رقم : 1099283
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