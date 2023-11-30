الرئيس رئيسي يؤكد تحرك عجلة التقدم في ايران

وقال رئيسي في حفل تدشين خط مترو الانفاق بمدينة برند (جنوبي غرب طهران) ان تطوير النقل وتسهيل التنقل يشكل إحدى ضرورات التنمية.



واضاف انه تم اليوم تدشين مسارين احدهما للذهاب والاخر للاياب في خط المترو هذا. مؤكدا اصرار المسؤولين على تنفيذ الوعود بما يخدم مصالح الشعب ورفاهيته وحيويته.



واكد رئيس الجمهورية انه يتم متابعة العمل الدؤوب في مقر خاتم الانبياء للبناء وكذلك الشركات المقاولة والوزارات والبلديات بحيث ان الشعب يشهد جهودهم وعملهم ومثابرتهم.



ويبلغ طول خط المترو الجديد بمدينة برند 50 كيلومترا ويبدأ من محطة "شاهد" في الخط الاول متجها نحو مدينة برند.



وتعد محطة برند اخر محطة ضمن عملية تطوير الخط الاول والهدف منها ربط مدينة برند بالشبكة العامة لمترو الانفاق في طهران وتقديم خدمة النقل للمسافرين الى مدينة برند والمناطق المحيطة بها.



ويسهم هذا في توفير النقل السريع ومعالجة التداعيات البيئية الناتجة عن استخدام الوقود الاحفوري والاقتصاد اللافت في انفاق الموارد الوطنية ووقت المسافرين.