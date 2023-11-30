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الخميس 30 تشرين الثاني 2023 ساعة 12:49

الكشف عن هوية منفذيْ عملية القدس

الكشف عن هوية منفذيْ عملية القدس
ونفذ الفدائيان عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل 3 مستوطنين أحدهم حاخام وإصابة 6 آخرين بجروح بين خطيرة ومتوسطة.

وأقدمت قوات الاحتلال على اقتحام منزل عائلة الشقيقين في صور باهر واعتقلت عددًا من ذويهم.

ووفق وسائل إعلام عبرية؛ فإن الشقيقين مراد (41 عامًا) وإبراهيم (30 عامًا)، وصلا بمركبتهما من صور باهر إلى مكان العملية (المدخل الشمالي الغربي للقدس) ونفذا عملية إطلاق النار؛ قبل أن يستشهدا برصاص قوات الاحتلال.

ومراد، أسير محرر أمضى 10 سنوات في سجون الاحتلال وأفرج عنه قبل 3 أعوام.

ووفق مكتب إعلام الأسرى؛ فإن مراد نمر اعتقل في 3/1/2010، وتعرض لتحقيقٍ عنيف لأكثر من شهر ونصف، وأصدرت المحكمة المركزية للاحتلال بالقدس بحقه حكماً بالسجن عشر سنوات، بتهمة الانتماء إلى حركة حماس، والإخلال بأمن الاحتلال.

وخلال اعتقاله تعرض الأسير نمر في أغسطس 2013 للعزل الانفرادي في زنازين عزل سجن ريمون، بناءً على توصية من مخابرات الاحتلال، بعد اتهامه بالتواصل مع تنظيمات محظورة في الخارج من داخل سجنه، وتنظيم مجموعات عسكرية للعمل ضد الاحتلال، وحرم كذلك من الزيارة كامل مدة العزل، التي استمرت ما يقارب العامين.

يذكر بأن الأسير نمر كان قد عقد قرانه على إحدى قريباته وهو داخل الأسر، على أن يتم إكمال مراسم الزواج بعد الإفراج عنه مباشرة.

وفي حينه اعتقل نمر بعد ثلاثة أشهر فقط على عودته من الخارج، بعدما أنهى دراسة الهندسة الإلكترونية في الأردن، وعمل في دولة الإمارات مدة عام كامل.

كما أن إبراهيم نمر تعرض هو الآخر للاعتقال سابقا من قوات الاحتلال.
مصدر : وكالات
رقم : 1099287
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