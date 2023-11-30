الصفحة الرئيسية
0
الخميس 30 تشرين الثاني 2023 ساعة 12:57

سفن شركة ‘‘إسرائيلية‘‘ تتجنب البحر الأحمر خشية هجمات ‘‘أنصار الله‘‘

سفن شركة ‘‘إسرائيلية‘‘ تتجنب البحر الأحمر خشية هجمات ‘‘أنصار الله‘‘
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الشركة قولها: “بسبب الأوضاع في بحر العرب والبحر الأحمر، فإننا نتخذ إجراءات احترازية وسنقوم بتحويل سفننا عن قناة السويس”. واعتبرت الهيئة العبرية أن تحويل مسار السفن يعني “تأخيرا في وصول الشحنات إلى إسرائيل”.

ولم توضح هيئة البث أي مسار بديل ستعتمده الشركة، إلا أن مواقع أشارت إلى تغيير ناقلة تابعة لزيم مسارها للتوجه نحو رأس الرجاء الصالح في جنوب افريقيا، ما سيزيد مدة إيصال الشحنات إلى إسرائيل بنسبة 56%.

وقبل أن تعلن الشركة تبديل مسار ناقلاتها، شهدت أسهمها هبوطاً، السبت الماضي، وصل الى حوالي 5% بعد تغريدة المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى السريع، وهو أدنى مستوى لها منذ 5 سنوات.

يشار الى أن سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي تعرضت الأسبوع الماضي، لهجوم بطائرة مسيّرة في المحيط الهندي، حسب ما نقلته وكالة “أسوشييتد برس” عن مسؤول أمريكي. وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أعلنت جماعة الحوثي الاستيلاء على السفينة “غالكسي ليدر” الإسرائيلية، فيما قالت تل أبيب إن السفينة مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية، ونفت أن يكون على متنها إسرائيليون.

وتوعدت جماعة الحوثي أكثر من مرة، باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية “نصرة لقطاع غزة”، داعية الدول إلى “سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن”، بعدما أعلنت مرارا عن استهداف إسرائيل بعدد كبير من الصواريخ والمسيّرات.
مصدر : وكالات
رقم : 1099289
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ضباط بجيش الاحتلال يحاولون حشد الدعم في الكونغرس
ضباط بجيش الاحتلال يحاولون حشد الدعم في الكونغرس
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
30 تشرين الثاني 2023
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
30 تشرين الثاني 2023
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
30 تشرين الثاني 2023
قائد الثورة الاسلامية:
قائد الثورة الاسلامية: ' طوفان الأقصى' كانت ظاهرة لاجتثاث الامركة من المنطقة
29 تشرين الثاني 2023
‌أصحاب الكهف تهدد القوات الأمريكية: صواريخنا وطائراتنا المسيرة تملك كلمة الفصل
‌أصحاب الكهف تهدد القوات الأمريكية: صواريخنا وطائراتنا المسيرة تملك كلمة الفصل
29 تشرين الثاني 2023
الكذب والتضليل.. كيان الاحتلال ينفي مزاعم عدوانه الوحشي
الكذب والتضليل.. كيان الاحتلال ينفي مزاعم عدوانه الوحشي
29 تشرين الثاني 2023
أحجار الدومينو لفشل الكيان الصهيوني
أحجار الدومينو لفشل الكيان الصهيوني
29 تشرين الثاني 2023
هل يصبح سلاح أمريكا الاستراتيجي بيد ‘‘إسرائيل‘‘؟
هل يصبح سلاح أمريكا الاستراتيجي بيد ‘‘إسرائيل‘‘؟
29 تشرين الثاني 2023
الجزائر.. حملة كبرى لمحاكمة كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘
الجزائر.. حملة كبرى لمحاكمة كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘
29 تشرين الثاني 2023
انقسام أوروبا في حرب غزة
انقسام أوروبا في حرب غزة
29 تشرين الثاني 2023
صراع على الميزانية و شبح انقلاب اليمين يلاحق حكومة نتنياهو
صراع على الميزانية و شبح انقلاب اليمين يلاحق حكومة نتنياهو
29 تشرين الثاني 2023
انتصار معادلة السنوار في الحرب على غزة
انتصار معادلة السنوار في الحرب على غزة
29 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
قائد الثورة الاسلامية: