رئيسي: عازمون على المضي قدما بمسار التطور رغم حظر الاعداء

وأضاف رئيسي في مراسم تدشين مترو أنفاق مدينة " برند " جنوب غربی طهران اليوم الخميس، أن قطار التطور يتحرك والعدو لا يستطيع إيقافه.



وحول المشروع أوضح الرئيس الايراني أن الحكومة وعدت باستكمال مشروع مترو أنفاق "برند" وتدشينه خلال عام واحد، حيث كان المقرر تدشين خط باتجاه واحد بطول 20 كلم غير أنه تم افتتاح خطين بطول إجمالي 40 كلم.



وأعتبر أن الايفاء بالوعود يزرع الأمل في الناس وأن تنمية المواصلات والنقل من ضروريات التطور بأي منطقة، مشيرا الى أن 500 الف نسمة في "برند" سيستخدمون خط المترو في التوجه نحو طهران بتكلفة أقل وبشكل آمّن.



رئيسي أشار الى أهمية المعنويات الجهادية في العمل وأن التعبوي لا يعرف أية قيود تعترضه، موجها الشكر الى كافة العاملين بمشروع مترو " برند" الذي استغرق انجازه سنوات.



ودعا الى توظيف جهود وجدية مماثلة في أعمال تطويرية أخرى لتحقيق التنمة في المنطقة مؤكدا أن كافة الطاقات تصرف اليوم في اعمار البلاد.