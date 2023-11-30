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الخميس 30 تشرين الثاني 2023 ساعة 13:29

قتلى ومصابون في الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ بإطلاق نار في القدس المحتلة

قتلى ومصابون في الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ بإطلاق نار في القدس المحتلة
ففي عملية اطلاق نار جديدة قتل وأصيب عدد من المستوطنين في محطة لانتظار الحافلات عند مستوطنة راموت في مدينة القدس المحتلة.

المتحدث باسم "نجمة داود الحمراء" أكد ورود بلاغ لمركز الاتصال التابع للإسعاف في منطقة القدس حول الحادث على شارع وايزمان في محطة للحافلات عند مدخل القدس.

وقالت طواقم الإسعاف انها اسعفت 7 حالات على الأقل وصفت بين المتوسطة والخطيرة جدا، إصابتان في حالة شديدة الخطورة، و5 بين الخطيرة والمتوسطة.

شرطة الإحتلال الإسرائيلي وكعادتها في التعامل مع مثل هذه العمليات تقوم بتصفية الفلسطينيين في المكان واعدامهم، وقالت في الاطار ذاته إنها أطلقت النار على شابين نفذا عملية إطلاق نار على مشارف مدينة القدس.

ووفقا لبيان شرطة الإحتلال فإن المسلحين وصلا إلى موقف الحافلات في راموت وبحوزتهما أسلحة نارية من طراز ام 16 وأطلقا النار بشكل عشوائي على الاشخاص الموجودين في المكان.

ونوهت الشرطة إلى أن قواتها قامت باعدام منفذي عملية إطلاق النار المشتبه بهما لافتة إلى تعزيز التواجد العسكري في منطقة العملية.
مصدر : وكالات
رقم : 1099306
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