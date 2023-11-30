وزير الخارجية الايراني يهاتف نظيره الاماراتي والسبب ..

واضاف الوزير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظير الاماراتي عبد الله بن زايد رغم تفهم عقد المؤتمر الدولي كاب 28 من قبل الأمم المتحدة وبرئاسة دولة الإمارات، فإن حضور مسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي في هذا الاجتماع ونظرا لجرائم الحرب والإبادة الجماعية الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة بحاجة الى تروي بشكل جاد .

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من جانبه استعرض الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية الإمارات، تحركات بلاده في الاوساط الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار وقال أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لمواصلة وقف إطلاق النار وزيادة إرسال المساعدات الإنسانية لغزة.