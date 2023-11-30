الصين تدعو لهدنة مستدامة في غزة وترفض النقل القسري للفلسطينيين

وحضّت الوزارة، في وثيقتها، مجلس الأمن الدولي على إرسال "رسالة واضحة" يؤكّد فيها رفضه "النقل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين"، ويدعو فيها كذلك "إلى إطلاق سراح جميع المدنيين والرهائن المحتجزين". كما دعت الوثيقة مجلس الأمن الدولي إلى: "مطالبة أطراف النزاع بممارسة ضبط النفس لمنع اتّساع النزاع ولدعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".



وأمس، حذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في الأمم المتحدة، من أنَّ تجدد المعارك بين كيان العدو وحماس يُهدد بوقوع "كارثة يمكن أن تبتلع المنطقة"، آملًا أن تؤدي الهدنة القائمة إلى وقف "دائم" لإطلاق النار.



وسبق أن رحّبت الصين بالهدنة الموقتة التي أُقرّت بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني، بدءًا من صباح الجمعة 24 تشرين الثاني/نوفمبر لمدة أربعة أيام، والتي جرى تمديدها يوميْن إضافيين حتى صباح اليوم الخميس.



هذا؛ وفي صباح اليوم، أعلنت وزارة الخارجية القطرية وحركة حماس تمديد اتفاق الهدنة في غزة ليومٍ إضافي حتى صباح غدٍ الجمعة، وفقًا للشروط السابقة نفسها، وهي وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى قطاع غزة.