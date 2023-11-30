محادثات هاتفية بين رئيس الأركان الإيراني ووزير الدفاع السعودي

وأعرب اللواء باقري، خلال هذه المحادثات، عن ارتياحه إزاء تطوير العلاقات الودّية بين البلدين، كما شكر السعودية على استضافتها القمة الطارئة لزعماء الدول الإسلامية.



من جهته، رحب وزير الدفاع السعودي بتعزيز مستوى التعاون بين القوات المسلحة في البلدين. وتطرق الجانبان في حديثهما إلى القضايا العاجلة والمهمة في العالم الإسلامي، وتبادلا الدعوات لزيارة البلدين.



وكانت السعودية وإيران توصلتا، في الصين وبرعاية صينية في آذار/ مارس الماضي، إلى اتفاق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بينهما منذ العام 2016، وجرى التوصل إلى هذا الاتفاق إثر مفاوضات استضافتها ورعتها الصين.