الصفحة الرئيسية
0
الخميس 30 تشرين الثاني 2023 ساعة 15:49

خرقا للهدنة.. الاحتلال يطلق النار على صحفي وسط غزة

خرقا للهدنة.. الاحتلال يطلق النار على صحفي وسط غزة
يذكر أنه أُعلن عن إعادة تمديد الهدنة في غزة ليوم واحد قبل حوالي 10 دقائق من موعد انتهائها في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وبعد وصول بلينكن إلى تل أبيب بساعات عدة.

وبعد مرور أكثر من 46 يوما من مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة اتفقت حركة المقاومة الإسلامية حماس وكيان الاحتلال على هدنة بينهما لأربعة أيام بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

شملت بنود الاتفاق الآتي:
وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال بكافة مناطق قطاع غزة.

وقف حركة آليات الاحتلال العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.

إطلاق سراح 50 امرأة وقاصرا تحت سن الـ19 عاما من الأسرى عند حماس، مقابل الإفراج عن 150 امرأة وقاصرا من الفلسطينيين المعتقلين في سجون كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقف حركة الطيران فوق شمال غزة من 10 صباحا حتى 4 مساء في كل يوم من أيام الهدنة.

وقف حركة الطيران تماما فوق جنوب القطاع خلال مدة الهدنة بالكامل.

عدم التعرض أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة.

ضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين.

دخول شاحنات محملة بالمساعدات والوقود إلى قطاع غزة، ونشرت حماس أنه سيتم إدخال 200 شاحنة إغاثية يوميا، إضافة إلى 4 شاحنات تحمل الغاز والوقود.
رقم : 1099329
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئيس الإيراني يقاطع مؤتمر المناخ في الإمارات بسبب مشاركة النظام الصهيوني
الرئيس الإيراني يقاطع مؤتمر المناخ في الإمارات بسبب مشاركة النظام الصهيوني
اللواء سلامي: نقاتل أي عدو يستهدف شرف وكرامة الجمهورية الإسلامية
اللواء سلامي: نقاتل أي عدو يستهدف شرف وكرامة الجمهورية الإسلامية
30 تشرين الثاني 2023
ضباط بجيش الاحتلال يحاولون حشد الدعم في الكونغرس
ضباط بجيش الاحتلال يحاولون حشد الدعم في الكونغرس
30 تشرين الثاني 2023
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
30 تشرين الثاني 2023
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
30 تشرين الثاني 2023
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
30 تشرين الثاني 2023
قائد الثورة الاسلامية:
قائد الثورة الاسلامية: ' طوفان الأقصى' كانت ظاهرة لاجتثاث الامركة من المنطقة
29 تشرين الثاني 2023
‌أصحاب الكهف تهدد القوات الأمريكية: صواريخنا وطائراتنا المسيرة تملك كلمة الفصل
‌أصحاب الكهف تهدد القوات الأمريكية: صواريخنا وطائراتنا المسيرة تملك كلمة الفصل
29 تشرين الثاني 2023
الكذب والتضليل.. كيان الاحتلال ينفي مزاعم عدوانه الوحشي
الكذب والتضليل.. كيان الاحتلال ينفي مزاعم عدوانه الوحشي
29 تشرين الثاني 2023
أحجار الدومينو لفشل الكيان الصهيوني
أحجار الدومينو لفشل الكيان الصهيوني
29 تشرين الثاني 2023
هل يصبح سلاح أمريكا الاستراتيجي بيد ‘‘إسرائيل‘‘؟
هل يصبح سلاح أمريكا الاستراتيجي بيد ‘‘إسرائيل‘‘؟
29 تشرين الثاني 2023
الجزائر.. حملة كبرى لمحاكمة كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘
الجزائر.. حملة كبرى لمحاكمة كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘
29 تشرين الثاني 2023
انقسام أوروبا في حرب غزة
انقسام أوروبا في حرب غزة
29 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
قائد الثورة الاسلامية: