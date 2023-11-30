خرقا للهدنة.. الاحتلال يطلق النار على صحفي وسط غزة

يذكر أنه أُعلن عن إعادة تمديد الهدنة في غزة ليوم واحد قبل حوالي 10 دقائق من موعد انتهائها في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، وبعد وصول بلينكن إلى تل أبيب بساعات عدة.



وبعد مرور أكثر من 46 يوما من مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة اتفقت حركة المقاومة الإسلامية حماس وكيان الاحتلال على هدنة بينهما لأربعة أيام بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.



شملت بنود الاتفاق الآتي:

وقف إطلاق النار من الطرفين ووقف كل الأعمال العسكرية لجيش الاحتلال بكافة مناطق قطاع غزة.



وقف حركة آليات الاحتلال العسكرية المتوغلة في قطاع غزة.



إطلاق سراح 50 امرأة وقاصرا تحت سن الـ19 عاما من الأسرى عند حماس، مقابل الإفراج عن 150 امرأة وقاصرا من الفلسطينيين المعتقلين في سجون كيان الاحتلال الإسرائيلي.



وقف حركة الطيران فوق شمال غزة من 10 صباحا حتى 4 مساء في كل يوم من أيام الهدنة.



وقف حركة الطيران تماما فوق جنوب القطاع خلال مدة الهدنة بالكامل.



عدم التعرض أو اعتقال أحد في كل مناطق قطاع غزة.



ضمان حرية حركة الناس من الشمال إلى الجنوب على طول شارع صلاح الدين.



دخول شاحنات محملة بالمساعدات والوقود إلى قطاع غزة، ونشرت حماس أنه سيتم إدخال 200 شاحنة إغاثية يوميا، إضافة إلى 4 شاحنات تحمل الغاز والوقود.