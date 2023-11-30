النائب رعد يستقبل لودريان في مقر كتلة الوفاء للمقاومة

إسلام تايمز (لبنان) - استقبل رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والسفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو، في مقر الكتلة في حارة حريك.