الصفحة الرئيسية
0
الخميس 30 تشرين الثاني 2023 ساعة 16:55

إصابة جنديين صهيونيين بعملية دعس في الأغوار

إصابة جنديين صهيونيين بعملية دعس في الأغوار
وأطلقت قوات الاحتلال النار على سائق سيارة فلسطيني، شمالي الضفة الغربية، بعد تنفيذه عملية دعس بالقرب من مستوطنة “بقعوت” المقامة على أراضي طمون قضاء طوباس. أصيب فيها جنديان بجراح طفيفة.

ومنعت قوات الاحتلال مركبة الإسعاف من الوصول لمنفذ عملية الدعس قرب مستوطنة “بقعوت”، فيما أعلن لاحقا عن استشهاد منفذ عملية الدهس في غور الأردن بعد إطلاق النار عليه من قوات الاحتلال، وفق حرية نيوز.

وأغلقت قوات الاحتلال الحواجز العسكرية شرق نابلس والأغوار الشمالية في أعقاب عملية الدعس، وشدد من إجراءاتها العسكرية في المنطقة.

وأعلن جيش الاحتلال إطلاق النار تجاه سائق فلسطيني بعد محاولته دعس جنود على حاجز عسكري في منطقة الأغوار في طوباس.

وذكرت صحيفة معاريف: أن جنديين أصيبا بعملية الدعس قرب مستوطنة “بقعوت” المقامة على أراضي المواطنين.

وفي وقت سابق صباح اليوم، استشهد شقيقان مقدسيان بعد تنفيذ عملية إطلاق نار فدائية أسفرت عن مقتل ثلاثة مستوطنين، أحدهم حاخام، وإصابة 6 آخرين، منهم 3 حالتهم خطيرة في القدس المحتلة.
رقم : 1099333
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ضباط بجيش الاحتلال يحاولون حشد الدعم في الكونغرس
ضباط بجيش الاحتلال يحاولون حشد الدعم في الكونغرس
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
30 تشرين الثاني 2023
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
30 تشرين الثاني 2023
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
30 تشرين الثاني 2023
قائد الثورة الاسلامية:
قائد الثورة الاسلامية: ' طوفان الأقصى' كانت ظاهرة لاجتثاث الامركة من المنطقة
29 تشرين الثاني 2023
‌أصحاب الكهف تهدد القوات الأمريكية: صواريخنا وطائراتنا المسيرة تملك كلمة الفصل
‌أصحاب الكهف تهدد القوات الأمريكية: صواريخنا وطائراتنا المسيرة تملك كلمة الفصل
29 تشرين الثاني 2023
الكذب والتضليل.. كيان الاحتلال ينفي مزاعم عدوانه الوحشي
الكذب والتضليل.. كيان الاحتلال ينفي مزاعم عدوانه الوحشي
29 تشرين الثاني 2023
أحجار الدومينو لفشل الكيان الصهيوني
أحجار الدومينو لفشل الكيان الصهيوني
29 تشرين الثاني 2023
هل يصبح سلاح أمريكا الاستراتيجي بيد ‘‘إسرائيل‘‘؟
هل يصبح سلاح أمريكا الاستراتيجي بيد ‘‘إسرائيل‘‘؟
29 تشرين الثاني 2023
الجزائر.. حملة كبرى لمحاكمة كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘
الجزائر.. حملة كبرى لمحاكمة كيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘
29 تشرين الثاني 2023
انقسام أوروبا في حرب غزة
انقسام أوروبا في حرب غزة
29 تشرين الثاني 2023
صراع على الميزانية و شبح انقلاب اليمين يلاحق حكومة نتنياهو
صراع على الميزانية و شبح انقلاب اليمين يلاحق حكومة نتنياهو
29 تشرين الثاني 2023
انتصار معادلة السنوار في الحرب على غزة
انتصار معادلة السنوار في الحرب على غزة
29 تشرين الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
هل انتهت حرب ‘‘إسرائيل‘‘ على غزة؟
برلماني هولندي يدعو لتهجير الفلسطينيين.. غزة تزعج العنصريين
‘‘إسرائيلي‘‘ قتيل أفضل من ‘‘إسرائيلي‘‘ أسير
قائد الثورة الاسلامية: